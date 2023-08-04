Криминал 04 августа 2023, 07:54 Родителей заблудившихся в лесу девочек из Кузбасса отдадут под суд СКР Кузбасса: родители заблудившихся в Яшкинском районе девочек предстанут перед судом Пресс-служба Следственного комитета

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Уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей жителями Яшкинского района передали в суд. Их двух- и четырехлетние дочери в мае ушли из дома и заблудились в лесу. Девочек нашли и выяснили, что родители вели асоциальный образ жизни, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Кемеровской области — Кузбассу.

Уголовное дело возбудили по двум статьям — за оставление в опасности, неисполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение с несовершеннолетними. Фигурантами стали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина из Яшкинского района. По версии следствия, они нарушали закон с марта по мая 2023 года. Дети жили в антисанитарных условиях и часто оставались одни.

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«Родители систематически на протяжении длительного времени в присутствии детей злоупотребляли спиртным, в ходе чего ссорились и скандалили», — сообщили следователи.

Обвиняемые сотрудничали со следствием и признали свою вину. Девочек передали под опеку родственников, материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Девочки двух и четырех лет 18 мая ушли с приусадебного участка и несколько дней скитались. Их нашли уставшими и обезвоженными в лесополосе в трех километрах от поселка Ленинский. Волонтеры рассказали «360», что смогли обнаружить сестер после того, как включили «детскую логику».