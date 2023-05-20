Эксклюзив 20 мая 2023, 13:06 «Включили детскую логику». Добровольцы рассказали, как нашли пропавших под Кемеровом сестер «360»: добровольцы рассказали, что включали детскую логику для поиска сестер под Кемеровом

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Две сестры — двух и четырех лет — вечером 18 мая вышли со двора дома и пропали. Девочек нашли в лесополосе — в трех километрах от поселка Ленинский, момент обнаружения детей попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

Сестер искали более 300 человек: полицейские с собаками, волонтеры и неравнодушные жители два дня прочесывали местные леса и заброшки. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство», рассказала руководитель отдела криминалистики СК РФ по Кемеровской области Светлана Гончаренко.

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«Семья пропавших девочек многодетная, родители нигде не работают», — сообщила Гончаренко.

Руководитель отдела криминалистики призналась, что очень рада, что детей нашли живыми и невредимыми. Сейчас за ними следят медработники.

Один из нашедших девочек мужчин рассказал, что детей было очень жало — когда их заметили, они лежали уставшими. Ничего внятного о том, почему они ушли, сестры сказать не смогли.

Местный житель — не участник поисково-спасательной волонтерской организации, он просто решил сделать доброе дело. По его словам, он просто взял товарищей и поехал на поиски, ведь местность знает неплохо.

«Жизнь такая. Поможешь ты, помогут тебе», — ответил неравнодушный житель Кузбасса на вопрос корреспондента, почему важно помогать.

По словам второго собеседника журналиста, на поляне сначала увидели джинсовую куртку, начали объезжать место, потом заметили и детей.

«Нашли в районе четырех километров от поселка Ленинский. Начали включать детскую логику, чтобы понять, куда они пошли», — рассказал он.

Мужчина сообщил, что девочек мучила жажда — они выпили литр воды. Но жидкость им давать постепенно. Затем детей накормили.

«Девочки искали маму, дорогу и дом», — поделился второй мужчина, нашедший девочек.

Тетя девочек Татьяна призналась, что не знает, почему дети ушли. По некоторым слухам, они собрались к ней в гости.

«Не знаю, почему ушли. Я в Кемерово живу, всей информации не знаю. Кто как говорит. Кто-то, что просто они ушли, кто-то — что ко мне пошли. Они не гуляют вообще одни, никогда не выходили за ограду», — рассказала Татьяна.