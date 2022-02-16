Супруги-алкоголики с опрятными детьми. Соседи рассказали о семье, где нашли заморенных голодом близнецов

В московской квартире нашли истощенных близнецов. Выяснилось, что их родителей уже лишали родительских прав. Однако соседи во мнении насчет многодетных супругов не сходятся. Одним казалось, что в семье все хорошо, а дети всегда опрятные и чистые, другие замечали у родителей нездоровое пристрастие к алкоголю.

Ночью 16 февраля в квартире жилого дома на улице Плеханова в столичном районе Перово нашли истощенных восьмимесячных близнецов. По предварительным данным, детей не кормили. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас они под наблюдением врачей. Один из детей якобы задыхался.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила ТАСС, что сейчас здоровью близнецов ничего не угрожает. Она обещала проследить за судьбой грудничков, так как семью в 2020 году уже лишали родительских прав в отношении старших детей.

Мать близнецов заверила правоохранителей, что кормила своих детей. По ее словам, один из сыновей недавно болел и мог пить только детские соки. Она же якобы ухаживала за ним, купала, кормила и лечила.

После обнаружения детей возбудили уголовные дела по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Позднее в СК сообщили, что родителей также обвинили по статье о покушении на убийство.

Неоднозначная семья

По информации прокуратуры, родители были в квартире, когда там нашли истощенных детей, но находились в состоянии алкогольного опьянения. В Следственном комитете подчеркнули, что, по предварительным данным, супруги систематически злоупотребляли спиртным и вели асоциальный образ жизни.

Однако соседи с этим не согласны. По словам жильца дома Виктора, дети всегда ходили чистыми и опрятными, мать никогда не кричала на них, насилия в семье тоже не видели. При этом в квартире супругов обнаружили страшный беспорядок и антисанитарию.

Сосед семьи Олег рассказал, что довольно давно не видел супругов, но они всегда производили впечатление вменяемых, выглядели прилично. Он подчеркнул, что мать детей пьяной не видел никогда, а ее супруга — всего пару раз. Другая соседка согласилась, что никакой алкогольной зависимости у многодетной матери не замечала.

«Она замужем, с мужем живет. У них нормально все. Там все в порядке, чистота, дети ухоженные, нормальные ребята. Чистые, одетые, она гуляет с детьми. Здороваются всегда, ничего плохого о ней не могу сказать», — поделилась она.

Ирина (имя изменено) рассказала «360», что с детства дружила с дочерьми многодетной матери, много раз была в гостях у семьи, но ничего критичного не замечала. При этом старших детей, по ее словам, из семьи забрали давно.

В социальных сетях многодетной матери много фотографий от 2018 года с пятью детьми. По данным Telegram-канала Mash, в семье было 10 детей, но всех, кроме младших близнецов, забрала опека. Старшему ребенку супругов якобы 16 лет, младшему из тех, кого изъяли из семьи и поместили в интернат, всего два года.

Однако другие соседи рассказали противоположную историю. По данным телеканала «Звезда», люди рассказывали о постоянных кутежах в квартире многодетной матери. Якобы ее супруг вообще не бывает трезвым. При этом одна из соседок отметила, что чаще шумели в квартире, пока оттуда не забрали старших детей.

В разговоре с kp.ru один из соседей рассказал, что у супругов часто бывают запои. Глава семьи якобы не оставляет попыток устроиться на работу, но каждый раз его увольняют за пьянки.