Олеся Железняк рассказала, когда состоится долгожданная премьера «Сватов-7»

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала поклонникам, когда новый сезон появится на телеэкранах. По ее словам, премьера полюбившейся многим кинокартины состоятся в конце осени, а именно в ноябре. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Instagram актрисы.

«Уже в ноябре планируется нами всеми долгожданный седьмой сезон „Сватов“», — говорится в сообщении Железняк. Поклонники сериала бурно отреагировали на эту новость. Известно, что у фильма существует целая армия фанатов. Они не раз задавали вопросы актерам в социальных сетях на тему того, когда же выйдет новый сезон. Однако артисты не спешили раскрывать все карты. Сейчас, видимо, организаторы решили не томить поклонников и разрешили озвучить дату премьеры.