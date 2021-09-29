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    29 сентября 2021, 16:26

    Олеся Железняк рассказала, когда состоится долгожданная премьера «Сватов-7»

    Оксана Лавнюженко

    Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала поклонникам, когда новый сезон появится на телеэкранах. По ее словам, премьера полюбившейся многим кинокартины состоятся в конце осени, а именно в ноябре. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Instagram актрисы.

    Олеся Железняк рассказала, когда состоится долгожданная премьера «Сватов-7»

    «Уже в ноябре планируется нами всеми долгожданный седьмой сезон „Сватов“», — говорится в сообщении Железняк.

    Поклонники сериала бурно отреагировали на эту новость.

    Известно, что у фильма существует целая армия фанатов. Они не раз задавали вопросы актерам в социальных сетях на тему того, когда же выйдет новый сезон. Однако артисты не спешили раскрывать все карты. Сейчас, видимо, организаторы решили не томить поклонников и разрешили озвучить дату премьеры.