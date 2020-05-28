Ревнивый москвич заживо поджег бывшую девушку

Житель Москвы приревновал свою бывшую девушку и решил отомстить. Он облил ее бензином и заживо поджег. В итоге пострадавшую отправили в больницу для оказания помощи, а мужчину задержали правоохранители.

Сотрудникам полиции 26 мая сообщили, что в реанимацию одной из столичных больниц привезли девушку на скорой. Врачи диагностировали у нее ожоги головы, шеи, спины, рук и ног, а также ожоги 35% поверхности тела, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что девушка работает дворником ГБУ «Жилищник» района Выхино-Жулебино. Рано утром она была в подсобке на первом этаже жилого дома на Ферганской улице. Там на нее напал мужчина, который облил ее горючим, поджег и убежал. На месте случившегося правоохранители нашли бутылку с желтой жидкостью, резиновые перчатки, кофту, куртку и оплавленную медицинскую маску.

Telegram-канал Mash уточнил, что жертвой нападавшего стала Гузала С. В подсобке ее облил бензином бывший молодой человек, который ее ревновал и решил таким образом отомстить. При этом он заранее подготовил сменную одежду, а в день нападения ездил по району, чтобы запутать следы. Но мужчину все равно задержала полиция. Теперь его ждут разбирательства.