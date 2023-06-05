05 июня 2023, 13:16
Рецидивиста объявили в розыск по делу об убийстве в клубе Якутии
СКР в Якутии объявил в розыск подозреваемого в убийстве 20-летнего мужчины в Мирном
Следователи назвали имя подозреваемого в убийстве молодого человека в городе Мирном. В розыск объявили ранее судимого 37-летнего Петра Акимова, сообщил Следком Якутии.
Ночью 4 июня в клуб пришел мужчина с ружьем. Он выстрелил 20-летнему местному жителю в живот и уехал на машине. Тело жертвы нашли на крыльце, Мирнинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело.
Подозреваемым назвали Петра Акимова из Верхневилюйского района. По информации СКР, на его счету уже есть судимости. Всех, кто узнает о его местонахождении, попросили позвонить в полицию.
Убийство попало на запись камеры видеонаблюдения. Мужчина пришел в мирнинский клуб «Малибу» с двумя знакомыми, а после стрельбы из гладкоствольного оружия калибра 12 миллиметров скрылся с одним из них на белой Toyota Pronard. Подозреваемого уже привлекали за убийство, хранение наркотиков и подделку документов.
Убийства
Якутия
Следственный комитет России
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