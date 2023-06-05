Криминал 05 июня 2023, 13:16 Рецидивиста объявили в розыск по делу об убийстве в клубе Якутии СКР в Якутии объявил в розыск подозреваемого в убийстве 20-летнего мужчины в Мирном Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи назвали имя подозреваемого в убийстве молодого человека в городе Мирном. В розыск объявили ранее судимого 37-летнего Петра Акимова, сообщил Следком Якутии.

Ночью 4 июня в клуб пришел мужчина с ружьем. Он выстрелил 20-летнему местному жителю в живот и уехал на машине. Тело жертвы нашли на крыльце, Мирнинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело.

Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета

Подозреваемым назвали Петра Акимова из Верхневилюйского района. По информации СКР, на его счету уже есть судимости. Всех, кто узнает о его местонахождении, попросили позвонить в полицию.

Убийство попало на запись камеры видеонаблюдения. Мужчина пришел в мирнинский клуб «Малибу» с двумя знакомыми, а после стрельбы из гладкоствольного оружия калибра 12 миллиметров скрылся с одним из них на белой Toyota Pronard. Подозреваемого уже привлекали за убийство, хранение наркотиков и подделку документов.