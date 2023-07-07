Эксклюзив 07 июля 2023, 13:09 Рэпера Пашу Техника арестовали из-за татуировки со свастикой Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток из-за татуировки Карлсона со свастикой

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Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток из-за татуировки с Карлсоном со свастикой, сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Тверской районный суд Москвы признал исполнителя виновным в совершении правонарушения по административной статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

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Предположительно, поводом для этого стала татуировка с изображением Карлсона с пропеллером в виде свастики.

Настоящее имя рэпера — Павел Ивлев. Ранее он уже был судим за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения.

До этого, в июне, некоторые песни рэпера Scally Milano запретили за пропаганду наркотиков.