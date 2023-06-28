Знаменитости 28 июня 2023, 12:06 Некоторые песни рэпера Scally Milano запретили за пропаганду наркотиков Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга запретил распространять 4 песни Scally Milano Telegram

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Экспертиза нашла в песнях рэпера Scally Milano (Даниила Слонова) пропаганду наркотиков. Василеостровский районный суд запретил распространение четырех треков по 14 ссылкам, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В прокуратуру Василеостровского района пожаловались на треки Lovv66 — CBD Flow, «О», «Два» и «Сделать это» рэпера Scally Milano. Их тексты отправили на экспертизу, которая подтвердила: автор пропагандировал употребление наркотиков, внушал позитивное отношение к торговле ими и позиционировал себя как наркомана, побуждая слушателей делать то же самое.

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Правоохранители нашли в интернете 14 ресурсов, на которых можно послушать эти песни. Их разместили публично, доступ к трекам получили все, в том числе несовершеннолетние.

«Суд требования административного истца удовлетворил. Вышеуказанные творения Даниила запрещены к распространению по 14 конкретным ссылкам», — сообщили в пресс-службе.

В апреле концерт Scally Milano остановили из-за найденных в туалете наркотиков. После этого рэпер уехал из России и пообещал руководителю Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной отредактировать свои песни.