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    11 ноября 2021, 15:41

    Рэпера Картрайта могли начать расчленять еще живым — экспертиза

    Заключение экспертизы: рэпера Картрайта начали расчленять еще живым

    Андрей Иванов

    Рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) начали разрезать на части, когда он был еще жив. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы.

    Рэпера Картрайта могли начать расчленять еще живым — экспертиза

    «Наличие очаговых скоплений эритроцитов указывает на то, что они произошли незадолго — несколько минут, десяток минут — до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок — несколько минут, десяток минут — после наступления смерти», — приводит РИА «Новости» текст заключения медиков.

    Рэпера Картрайта нашли мертвым в квартире в Санкт-Петербурге летом прошлого года. Его жена Марина Кохал рассказала полицейским, что он умер из-за передозировки наркотиков, после чего она расчленила тело музыканта, чтобы якобы скрыть позорную причину его гибели. Следователи завели дело об убийстве и арестовали Кохал как главную подозреваемую.

    В конце октября женщину перевели из следственного изолятора под домашний арест. Адвокат Кохал сумел доказать, что из-за волокиты расследование затянулось.