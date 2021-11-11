Рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) начали разрезать на части, когда он был еще жив. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы.

«Наличие очаговых скоплений эритроцитов указывает на то, что они произошли незадолго — несколько минут, десяток минут — до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок — несколько минут, десяток минут — после наступления смерти», — приводит РИА «Новости» текст заключения медиков.

Рэпера Картрайта нашли мертвым в квартире в Санкт-Петербурге летом прошлого года. Его жена Марина Кохал рассказала полицейским, что он умер из-за передозировки наркотиков, после чего она расчленила тело музыканта, чтобы якобы скрыть позорную причину его гибели. Следователи завели дело об убийстве и арестовали Кохал как главную подозреваемую.

В конце октября женщину перевели из следственного изолятора под домашний арест. Адвокат Кохал сумел доказать, что из-за волокиты расследование затянулось.