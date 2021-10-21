Ректору «Шанинки» начали оперировать сердце

Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, ставшему фигурантом дела о крупном мошенничестве, делают операцию на сердце в одной из больниц столицы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Севрук.

Зуеву проводят экстренную операцию на сердце. Адвокат сообщил, что перед этим его доставили на скорой в реанимацию. После операции ректора «Шанинки» снова могут перевести в реанимационную палату, предположил Севрук.

О госпитализации 67-летнего Зуева 20 октября сообщила его супруга Елизавета Фокина. Тогда адвокат предположил, что у ректора гипертонический криз, так как вечером у него было давление под 200.

Ректор «Шанинки» находился под домашним арестом. Гособвинение не согласилось с избранной мерой пресечения и настаивает на том, чтобы его заключили под стражу, передавало РИА ФАН.

Зуев стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование проводят по факту хищения средств у «Фонда новых форм развития образования», которые были выделены на реализацию проекта «Учитель года». По делу арестовали бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову, а также бывших сотрудников фонда и исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову. RT писал со ссылкой а источник, что сумма хищения составила более 50 миллионов рублей.