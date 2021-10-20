Ректора «Шанинки» госпитализировали с гипертоническим кризом

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева госпитализировали в одну из больниц Москвы. О его перемещении сообщило агентство «Интерфакс».

Сейчас Сергей Зуев находится под домашним арестом — его подозревают в соучастии в хищении денег из государственного бюджета. 20 октября его перевезли в больницу. Предположительно, у Зуева проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Сегодня утром я получил сообщение от его супруги, что ночью врачи скорой помощи увезли Зуева в больницу. Скорее всего, с гипертоническим кризом, так как еще вчера вечером у него было давление около 200», — такую информацию передал адвокат подозреваемого Сергей Севрук.

Он добавил, что плохое самочувствие настигло Зуева на одном из недавних допросов. Ему вызвали скорую помощь, но тогда ректор отказался от госпитализации.

Севрук пояснил, что у Зуева есть несколько хронических заболеваний, в том числе гипертония, он перенес несколько операций.

Сергея Зуева задержали 12 октября. Он стал фигурантом дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ректору предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Свою вину он не признал и не подтвердил, что вступал в мошеннический сговор с кем-либо.