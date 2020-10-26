СК завел дело после гибели мальчика на квадроцикле в Бронницах

По данным следствия, в минувшую субботу, 24 октября, родители десятилетнего мальчика разрешили ему самостоятельно управлять незарегистрированным квадроциклом. Средств защиты у ребенка не было.

Во время проезда около городского округа Бронницы мальчик не справился с управлением. В результате квадроцикл опрокинулся, а ребенок получил смертельные травмы.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Квадроцикл изъяли.

Установление всех обстоятельств произошедшего, а также условий и причин, которые привели к гибели ребенка, следователи пока устанавливают.

Расследование уголовного дела под свой контроль взяла прокуратура Московской области. В ходе проверки сотрудники надзорного органа оценят работу ответственных лиц по исполнению закона о детях и безопасности дорожного движения.