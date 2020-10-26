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    26 октября 2020, 16:30

    СК завел дело после гибели мальчика на квадроцикле в Бронницах

    Анатолий Минкин

    Уголовное дело по статьям по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» завели подмосковные следователи после аварии с квадроциклом, в которой погиб десятилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    По данным следствия, в минувшую субботу, 24 октября, родители десятилетнего мальчика разрешили ему самостоятельно управлять незарегистрированным квадроциклом. Средств защиты у ребенка не было.

    Во время проезда около городского округа Бронницы мальчик не справился с управлением. В результате квадроцикл опрокинулся, а ребенок получил смертельные травмы.

    В ходе расследования уголовного дела следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Квадроцикл изъяли.

    Установление всех обстоятельств произошедшего, а также условий и причин, которые привели к гибели ребенка, следователи пока устанавливают.

    Расследование уголовного дела под свой контроль взяла прокуратура Московской области. В ходе проверки сотрудники надзорного органа оценят работу ответственных лиц по исполнению закона о детях и безопасности дорожного движения.