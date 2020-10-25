Десятилетний мальчик погиб, катаясь на квадроцикле в Бронницах

В подмосковных Бронницах 24 октября местные жители нашли тело десятилетнего мальчика рядом с перевернутым квадроциклом. По предварительным данным, ребенок не справился с управлением, катаясь самостоятельно.

Об этом сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

«В районе города Бронницы местный житель обнаружил в поле перевернутый детский квадроцикл, а рядом тело ребенка без признаков жизни», — сообщило ведомство.

Установлено, что ребенок самостоятельно катался на квадроцикле в поле. Мальчик не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. От полученных травм он скончался на месте.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти мальчика», — сказано в сообщении.

Следователи следственного отдела по городу Раменское и криминалисты ГСУ СК России по Московской области сейчас устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В начале октября в Сочи мужчина катался с сыном на квадроцикле и сорвался с обрыва. Ребенок выжил, его отец погиб.