Подростки жестоко избили девочку в Рязанской области

В Сети появилось видео, на котором группа подростков избивает девочку. Родственники пострадавшей уже написали заявление в полицию.

Действия происходят в Новомичуринске, в Рязанской области. На кадрах видно, как подростки издеваются над девочкой, бьют ее по лицу, толкают. Периодически девочку дергают за волосы и просят за что-то извиниться. После того, как школьница встает на колени, выполняя требования толпы, издевательства не прекращаются. На съемке слышно, что подростки смеются над своей жертвой. Состояние девочки пока неизвестно.

Близкие родственники девочки после случившегося написали заявление в полицию, еще до того, как видео опубликовали в Сети, сообщили они «360». Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех подростков, участвующих в избиении. Полиция проводит проверку случившегося.

Ранее стало известно об избиение девушки в Иркутской области. На видео подросток бьет по лицу девушку. После драки девушка падает и начинает плакать, все действия сопровождаются смехом и восклицаниями.