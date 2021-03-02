Пермские следователи объявили в розыск подозреваемого в тройном убийстве

Тела женщины и двух ее детей — 13-летней дочери и 17-летнего сына — нашли в поселке Октябрьский Пермского края. Прибывшие на место следователи обнаружили на телах раны. По факту завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и убийство малолетнего с особой жестокостью».

По подозрению в совершении преступления в розыск объявили Александра Горбунова. Мужчине на вид 35−40 лет, рост 165−175 сантиметров, нормального телосложения. «Лицо овальное, волосы светло-русого цвета короткие, брови светлые узкие, глаза большие светлые, нос прямой средний, губы средние выступающие, подбородок скошенный, уши оттопыренные», — привела основные приметы пресс-служба регионального главка Следственного комитета. Как сообщил сайт kp.ru, подозреваемый в жестокой расправе — глава семьи. После совершения преступления он пустился в бега. В доме, где произошло убийство, продолжают работать криминалисты. Оперативную группу возглавил руководитель следственного управления. Сотрудники ведомства опрашивают соседей и изучают видео с камер наблюдения. Сотрудники полиции отправились на поиски подозреваемого в тройном убийстве.