Криминал 12 мая 2023, 17:08 Разыскиваемого Интерполом жителя Черногории задержали в Москве МВД сообщило о задержании в Москве гражданина Черногории, которого искал Интерпол РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали в Москве гражданина Черногории Миловича Дражена. Мужчину объявил в розыск Интерпол за незаконное хранение и реализацию наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

«В Москве сотрудники <…> Интерпола <…> и МВД России задержали 36-летнего гражданин Черногории Дражена Миловича», — уточнили в сообщении.

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Фигуранта объявили в международный розыск по инициативе правоохранительных органов Черногории в марте 2023 года. Его обвинили в незаконном производстве, хранении и реализации запрещенных веществ.

По версии следствия, в декабре 2019 года мужчина купил и перенаправил в Боснию и Герцеговину кокаин. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Миловича на родину.

В начале марта Россия выдала Пекину обвиняемого в убийстве полицейского гражданина КНР. Мужчину объявили в розыск в 2012 году по каналам Интерпола.