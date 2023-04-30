Криминал 30 апреля 2023, 16:06 Разложили части тела по пакетам. Супруги в Ростове-на-Дону расчленили убитого младенца Baza: отец в Ростове-на-Дону убил восьмимесячную дочь, попытавшись ударить жену ногой РИА «Новости»

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Житель Ростова-на-Дону случайно убил восьмимесячную дочь во время ссоры с женой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла в доме на улице Платона Кляты. Местный житель во время ссоры с супругой, попытался нанести ей удар ногой, но промахнулся и попал по маленькой дочери. От полученной травмы девочка скончалась.

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После этого родители решили избавиться от тела. Они расчленили ребенка и положили останки в пакеты, чтобы вынести на улицу, после чего обратились с заявлением в полицию о пропаже дочери, уточнил Telegram-канал «МВД Медиа».

Во время осмотра места жительства заявителей правоохранители обнаружили останки ребенка. Семейную пару задержали, в отношении них завели уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее жительница Белгорода решилась на отчаянный шаг после ухода мужа из семьи. Она убила восьмимесячного ребенка и совершила суицид.