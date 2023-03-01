Криминал 01 марта 2023, 18:48 Россиянка убила дочь и совершила суицид после ухода мужа из семьи Mash: жительница Белгорода убила восьмимесячную дочь и покончила с собой РИА «Новости»

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Тело 27-летней женщины и ее восьмимесячного ребенка обнаружили в одной из квартир в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Белгородской области.

Правоохранители завели дело по статье «Убийство»,

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«Назначены экспертизы, проводится комплекс следственных действий. СК установит мотивы преступления и условия, ему способствовавшие», — уточнили в ведомстве.

Telegram-канал Mash сообщил, что горожанка убила свою дочь, после чего покончила с собой. На такой отчаянный шаг ее подтолкнул уход супруга из семьи.

По данным источника, 27-летняя женщина рассталась с мужем недавно, однако в ЗАГСе развод пара оформить не успела. Кроме того, жительница Белгорода страдала депрессией.

Тело матери и ребенка нашли в ванной. Рядом лежали записки, адресованные мужу и родителям.

В январе житель Москвы убил бывшую жену и сына, после чего покончил жизнь самоубийством.