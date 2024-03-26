Криминал 26 марта 2024, 09:32 Разъяренный мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб во Фрязине Baza: житель Фрязина ранил ножом 3 человек в компьютерном клубе Unsplash

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В Подмосковье мужчина явился с ножом в компьютерный клуб во Фрязине и по неизвестной причине ранил трех человек. Его задержали, сообщил Telegram-канал Baza.

Нападение произошло вечером 25 марта в компьютерном клубе на Школьной улице. Мужчина достал нож в нескольких метрах от крыльца. Два человека успели войти в здание, третий остался, попытался отбиться и получил несколько ударов. Затем злоумышленник вошел внутрь и ранил еще двоих.

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Его задержали. Мотивы преступления предстоит выяснить следствию.

Полиция сообщила о задержании жителя Щелкова 1989 года рождения. По данным ГУ МВД России по Московской области, он ранил ножом двух молодых людей 2002 и 2008 годов рождения в местном компьютерном клубе. Пострадавших госпитализировали.

В Екатеринбурге около компьютерного клуба на Мраморской улице несколько мужчин сначала толкнули девушку на газон и ударили по лицу, затем повалили ее друга, сломали ему челюсть и выстрелили из пистолета. Очевидцы вызвали полицию. Узнав об этом, злоумышленники разбежались. Пострадавшего увезли в больницу.