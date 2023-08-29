29 августа 2023, 09:47
Драка со стрельбой произошла ночью в Екатеринбурге
Неизвестные открыли огонь и напали на парня и девушку в Екатеринбурге
Один человек пострадал в Екатерибурге после драки со стрельбой минувшей ночью. Об этом сообщило издание Е1.
ЧП произошло на Мраморской улице около компьютерного клуба. Очевидцы рассказали, что несколько мужчин набросились на девушку и ее молодого человека.
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Женщину ударили в лицо. Когда ее спутник вступился за нее, то его повалили на землю и стали пинать. Позже врачи зафиксировали у него перелом челюсти.
Когда один из хулиганов достал оружие, местные жители обратились в полицию. В итоге компания убежала до приезда правоохранительных органов. Стражи порядка сейчас ищут нападавших.
Ранее в Петрозаводске задержали мужчину, который напал на журналистку телеканала Al Jazeera. Подозреваемый заявил, что в момент случившегося находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признал вину и принес женщине извинения.
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