Расстрелявшим машину с людьми в Ингушетии объявили кровную месть

В ингушском селе Сурхахи неизвестные расстреляли легковой автомобиль и находившихся в нем людей. Три тейпа объявили кровную месть убийцам, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Мстить за смерть Мухарбека Аушева собрались кланы Аушевых, Хантыговых и Султыговых. По имеющимся данным, они собрались вместе искать преступников и наказать их за содеянное.

Тейп Аушевых хочет отыскать тех, кто повинен в смерти Мухарбека, бывшего сотрудника ППС. Султыговы и Хантыговы — тейпы раненых матери и жены погибшего.

Нападение на автомобиль, в котором, как известно, ехали сам Аушев, его мать и супруга, произошло 13 августа в Назрановском районе. Мужчина погиб, женщины получили ранения. Мать Мухарбека попала в реанимацию. Стрелки с места преступления скрылись. Причины случившегося не установлены.