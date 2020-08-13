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    13 августа 2020, 20:40

    Неизвестные расстреляли легковушку и людей в ней в Ингушетии. Фото с места

    Екатерина Керсипова , Мария Еремина

    Неизвестные открыли огонь по легковому автомобилю. Все произошло в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Об этом сообщил источник «360».
    Неизвестные расстреляли легковушку и людей в ней в Ингушетии. Фото с места | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    По предварительным данным, один человек погиб. Еще несколько пострадали. Стрелки скрылись с места преступления. Причины, по которым был открыт огонь, пока не ясны.

    UPD: Убитый, предположительно, Аушев Мухарбек, двоюродный брат мэра Магаса Усмана Аушева. По данным источника «360», мать убитого доставили в реанимацию, в обстрелянной Ниве могла находиться и жена Аушева.

    Новости SMI.FM