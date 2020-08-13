Неизвестные расстреляли легковушку и людей в ней в Ингушетии. Фото с места

Неизвестные открыли огонь по легковому автомобилю. Все произошло в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Об этом сообщил источник «360».

Источник фото: телеканал «360»

По предварительным данным, один человек погиб. Еще несколько пострадали. Стрелки скрылись с места преступления. Причины, по которым был открыт огонь, пока не ясны.

UPD: Убитый, предположительно, Аушев Мухарбек, двоюродный брат мэра Магаса Усмана Аушева. По данным источника «360», мать убитого доставили в реанимацию, в обстрелянной Ниве могла находиться и жена Аушева.