Расследование по делу сестер Хачатурян завершено

СК завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян. Девушек обвинили в убийстве своего отца. Собранные материалы направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Следователи установили, что «двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими», уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера», — добавили в СК.

По версии следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе в голову, шею и грудь. От полученных травм мужчина скончался.

Мотивом преступления стала личная неприязнь. Девушки испытывали ее, поскольку Михаил Хачатурян долгое время причинял дочерям физические и психические страдания. Этот факт следствие учло в качестве смягчающих вину обстоятельств.

Сестрам Хачатурян вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.