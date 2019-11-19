Защита сестер Хачатурян попросит рассмотреть их дело суд присяжных

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин подтвердил «360» информацию о том, что защита сестер намерена просить о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей.

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Он уточнил, что защита рассчитывает на оправдательный приговор, а положительная статистика по таким решениям держится только за счет суда присяжных.

«Квалификация, которую следствие оставило, попадает по подсудность суда присяжных. Там много тонкостей, и мы не рассчитываем на то, что наше заявление будет удовлетворено в том виде, в каком мы его подали. Оставляем возможность, что раздельно материалы пойдут в суд и будет два отдельных рассмотрения. Но просим, чтобы суд принял решение о совместном рассмотрении дел сестер Хачатурян», — разъяснил правозащитник.

Пакулин уточнил, что сейчас дело сейчас готовится к отправке прокурору, если он не найдет серьезных недостатков, которые можно устранить только путем отправки следователю, то он утвердит обвинительное заключение, итоговые документы, и направит дело в суд.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер сообщил «360», что защита сестер с самого начала планировала обратиться к присяжным.

Он напомнил, что об этом неоднократно говорилось, и сомнений в том, что будет подано такое ходатайство никогда не было.