Бизнесмена Быкова оставили под арестом до 24 февраля

Суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову до 24 февраля. Ему вменяют убийство исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Неколова в 2005 году.

«Быкову продлили арест на два месяца и трое суток — до 24 февраля 2021 года», — сказал представитель Красноярского краевого суда. Его процитировало РИА «Новости».

Анатолия Быкова задержали и арестовали весной 2020 года. СК считает, что он закал убийство учредителя компании по утилизации промотходов Андрея Неколова. Якобы Быков считал другого предпринимателя конкурентом. По версии следствия, для устранения Неколова фигурант дела нанял киллера и обещал ему заплатить 50 тысяч долларов. Неколов погиб 18 января 2005 года. Убийцы выстрелил в него по крайней мере четыре раза. Об этом написала газета «Коммерсант».

В 1990-е Быков был главой совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Следствие считает, что бизнесмен мог возглавлять криминальную группировку. Он обвиняется в убийстве двух человек в 1994 году, которые входили в его банду. Ему вменяется подстрекательство к совершению убийства по найму.

Кроме того, фигурант дела подозревается в неуплате налогов. По версии следствия, в 2017–2019 годы он не доплатил более 65 миллионов рублей. Суд арестовал имущество Быкова стоимостью свыше 81 миллиона рублей. Также в отношении Быкова продолжаются расследования двух уголовных дел: об организации заказного убийства и о руководстве преступным сообществом.