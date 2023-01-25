Общество 25 января 2023, 11:31 Блоги Даши Корейки и Хилми Форкса внесут в список запрещенных Депутат Лантратова: каналы блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса заблокируют

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Каналы блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс заблокируют и внесут в реестр запрещенных на территории России сайтов. Подписчики не должны собирать для них деньги на оплату штрафов за пропаганду ЛГБТ, сказала РИА «Новости» первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Уже принято решение об их включении в Единый реестр запрещенных сайтов», — сказала она.

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Депутат сослалась на информацию Росмолодежи, которая подтвердила блокировку каналов Даши Корейки и Хилми Форкса в ближайшее время. Яну Лантратову возмутил тот факт, что блогеры объявили среди подписчиков сбор денег на оплату штрафов за пропаганду ЛГБТ. Она сказала, что блокировка поможет лишить их такой возможности.

Полиция завела против трансгендерного блогера Даши Корейки (Максим Матвеев) и Хилми Форкса административное дело. Яна Лантратова ранее обвинила их не только в пропаганде ЛГБТ, но и в распутном образе жизни — они вели трансляции из палаты, где делали операцию по смене пола, рекламировали наркотики и выпивали. На их блоги пожаловались школьники из Санкт-Петербурга.