Происшествия 25 марта 2024, 18:53 Шестого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall отправили в СИЗО Басманный суд арестовал шестого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

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Басманный суд Москвы отправил под стражу Исроила Исломова — шестого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд избрал Исроилу Исломову меру пресечения в виде заключении под стражу на один месяц 29 суток, то есть до 22 мая. Он проходит по статье 205 УК РФ («Теракт»).

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Ранее столичный суд арестовал на тот же срок таксиста Диловара Исломова. Ему принадлежала иномарка, которой воспользовались террористы.

Сотрудники СК также ходатайствовали об аресте Аминчона Исломова. По данным ведомства, его вовлекли в организацию преступления в Красногорске не позднее января текущего года.