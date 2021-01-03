Мать погибшего в Ивантеевке 11-летнего мальчика пришла в гости с ним и еще двумя детьми к знакомым заводчикам. Новый год три дня отмечали пятеро взрослых и трое детей. В доме позже обнаружилось множество пустых бутылок из-под водки. Трагедия произошла 2 января около 13:00, когда старший из детей пошел кормить собак хозяев дома.

Животные содержались в вольере, и, когда ребенок открыл дверцу, набросились на него. Об этом сообщил «Московский комсомолец». Экстренные службы вызвал человек, который обычно присматривал за животными в отсутствие хозяйки дома. Полицейские обнаружили семь вольеров со среднеазиатскими и немецкими овчарками, в доме были еще собаки.

Мужчина рассказал, что вышел во двор, когда заметил долгое отсутствие ребенка. Он и обнаружил тело мальчика. Сообщается, что мать ребенка была настолько пьяна, что была не в состоянии понять, что случилось с мальчиком.

После его гибели Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.