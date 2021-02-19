Под прикрытием магии. Дети становятся жертвами насильников и убийц из-за веры в чудо

В Химках завели уголовное дело в отношении 45-летнего «волшебника», который, предположительно, вербовал детей в «школу магии» и насиловал. В биографии мужчины уже был эпизод с педофилией и убийством, из-за которого он отсидел 16 лет. Но тут он взялся за старое. Нередко «магия» превращается в преступления — члены сект или испуганные люди делают все, чтобы «изгнать бесов» из близких и даже совсем маленьких детей.

Малолетняя жертва

«Магические обряды» часто становятся причинами уголовных дел. Как сообщили в Следственном комитете по Московской области, 45-летний житель Долгопрудного 2 января 2021 года заставил мальчика заняться с ним сексом в гаражах. В отношении подозреваемого завели уголовное дело о понуждении к действиям сексуального характера.

Подозреваемого задержали. РЕН ТВ узнал, что его зовут Сергей Пеминов. И тут же появилось две версии случившегося. Мать Пеминова сказала, что ее сына подставили. Якобы 14-летний подросток сам попросил провести ритуал, потому что Пеминов — «черный маг». Более того, вся семья подростка якобы стремится заработать деньги, заставив Пеминова заплатить за отказ от претензий.

«Он как будто ритуал проводил, чего-то по заднице прутьями хлестал, и все на этом. И то, сам парень тоже занимается эзотерикой этой, и он попросил, чтобы он ритуал сделал», — сказала мать Пеминова.

Однако мать подростка Инна Люлько утверждает, что Пеминов — педофил, который познакомился с ее сыном через интернет и заманивал в нелегальную «школу магии». Причем сама Люлько оказалась участницей шоу «Битва экстрасенсов» и позиционирует себя как сильного мага-медиума, узнал РЕН ТВ. Люлько активно рекламирует свои услуги по поиску пропавших людей, но ее сын почему-то обратился не к ее магической силе, а к способностям Пеминова.

Сам ребенок утверждает, что ему «было страшно», когда проводили ритуал. Он не рассказал матери, куда поехал, а по пути к месту встречи хотел сбежать в лес, передает kp.ru.

Суть обряда заключалась в том, что Пеминов, предположительно, бил мальчика 40 раз по спине и 40 — по груди. На раны на спине маг лил горячий воск, выжигая звезду. Подросток признался, что после этого Пеминов сказал, что нужно «сбросить энергию». И этот «сброс» заключался, как говорят следователи, в действиях сексуального характера.

По словам подростка, Пеминов якобы требовал от него, чтобы он нашел других мальчиков.

Маг из Долгопрудного

Сайт kp.ru сообщил, что в 2004 году Пеминов уже привлекался к уголовной ответственности. Тогда он изнасиловал и убил 16-летнего подростка. Пеминову было 28 лет, его приговорили к 20 годам колонии строгого режима, но через 16 лет, в октябре 2020-го, он вышел по УДО за хорошее поведение.

Сидя в колонии, Пеминов придумал схему поиска подростков. Он создал группу во «ВКонтакте» под названием «Черная магия» и даже сделал сайт, на котором писал о себе как о великом маге. Дети клевали на волшебство, тем более что Пеминов якобы бесплатно обучал подростков от 12 до 18 лет.

Фатальные ритуалы

Мошенники обманывают людей своими магическими услугами. Кто-то покупает магические шары, другие играются с четками, одновременно пугая клиентов страшной порчей на всей семье. Вариантов обмана масса, но нередко такое волшебство доходит до преступных действий.

В мире много историй, когда тот или иной ритуал превратился в групповое или одиночное изнасилование, убийство или истязание.

Например, в августе 2020 года сестра американской певицы Мэрайи Кэри Элисон подала в суд на свою мать за сексуальное насилие над ней в детстве, писал The Sun. Элисон рассказала, что ее мать Патриция заставляла ее заниматься сексом с мужчинами, когда девочке было 10 лет. Также она принуждала ее смотреть, как насилуют других детей во время сатанинских ритуалов.

Тогда же появилась история из Молдавии, где мать и бабушка из села Бэлэшепшты проводили обряд экзорцизма над четырехмесячным младенцем. В результате ребенок скончался, потому что родители нанесли ему около 40 ударов по голове. Тогда журналисты издания «Блокнот Молдова» сообщили, что у обеих женщин психические расстройства. Мать погибшего ребенка отправили в психиатрическую лечебницу, а бабушку отпустили.

В начале 2020 года в удаленном селении Панамы семь человек погибли во время обряда изгнания дьявола, писали местные СМИ. Несколько местных жителей вступили в малоизвестную секту «Новый свет Бога». Но 11 января 2020 года один из членов общины объявил о некоем видении. По его словам, ему явился Бог и потребовал, чтобы жители селения покаялись. Тех, кто отказался, было велено убить. Около 10 сектантов насильно согнали людей к алтарю общины, связали их и несколько дней избивали палками и библиями, пытали, резали мачете и принуждали каяться. Три человека сбежали и сообщили обо всем в полицию. Когда приехали правоохранители, они нашли остальных пострадавших, в числе которых были беременные женщины, а также обнаружили семь могил рядом с селением. Там лежали люди, умершие во время обряда.

Широкую огласку получила история 2019 года, когда жительница Екатеринбурга позвонила в Следственный комитет и сообщила, что в парке зарыт младенец. Подозреваемым оказался 40-летний Иван Казанцев, который вместе с семьей приехал из Белоруссии в Екатеринбург. Но когда полиция пришла в квартиру Казанцева, там уже никого не было.

Казанцев был участником секты «Ученики Христа», руководителем которой была Земфира Гайнуллина. В конце концов суд отправил Казанцева на принудительное лечение, так как он убил собственного сына в невменяемом состоянии. Отправили лечиться у Гайнуллину, поскольку та требовала, чтобы родители наказывали своих детей за нарушение установленного ею порядка.

В 2018 году житель Испании пошел под суд за изнасилование собственной 15-летней дочери и еще двух ее подруг во время ритуала изгнания злых духов. Мужчина утверждал, что состоит в «Ордене Одина», который и заставил его надругаться над несовершеннолетними.