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    17 ноября 2021, 10:36

    Рачленителем петербургского пенсионера мог оказаться его сын

    Убийцей пенсионера в Санкт-Петербурге, которого расчленили и закрыли в сумке, мог стать его сын

    Редакция «360»

    В Санкт-Петербурге стало известно о подозреваемом в убийстве пенсионера, которого нашли в сумке у реки Смоленки. Им оказался сын погибшего. Как сообщил РЕН ТВ, он мог расчленить отца из-за конфликта по квартирному вопросу.

    Рачленителем петербургского пенсионера мог оказаться его сын

    По данным телеканала, подозреваемого задержали во вторник, 16 ноября. Следствие предполагает, что за несколько дней до этого, 13 ноября, мужчина выстрелил из охотничьего ружья в голову отца. После этого он, как предполагается, расчленил труп и вынес его в двух сумках ночью. Подозреваемый выкинул их в реку с Новосмоленской набережной.

    Как сообщал один из Telegram-каналов ранее, убитым оказался 66-летний пенсионер. Он жил неподалеку от места, где нашли его тело. О том, что мужчина пропал, сообщила его дочь. По ее словам, петербуржец вышел из своей квартиры 13 ноября и больше в нее не возвращался.

    Сумку с останками пенсионера нашли рабочие, проводившие строительные работы на набережной. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве.