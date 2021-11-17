Рачленителем петербургского пенсионера мог оказаться его сын

В Санкт-Петербурге стало известно о подозреваемом в убийстве пенсионера, которого нашли в сумке у реки Смоленки. Им оказался сын погибшего. Как сообщил РЕН ТВ, он мог расчленить отца из-за конфликта по квартирному вопросу.

По данным телеканала, подозреваемого задержали во вторник, 16 ноября. Следствие предполагает, что за несколько дней до этого, 13 ноября, мужчина выстрелил из охотничьего ружья в голову отца. После этого он, как предполагается, расчленил труп и вынес его в двух сумках ночью. Подозреваемый выкинул их в реку с Новосмоленской набережной.

Как сообщал один из Telegram-каналов ранее, убитым оказался 66-летний пенсионер. Он жил неподалеку от места, где нашли его тело. О том, что мужчина пропал, сообщила его дочь. По ее словам, петербуржец вышел из своей квартиры 13 ноября и больше в нее не возвращался.

Сумку с останками пенсионера нашли рабочие, проводившие строительные работы на набережной. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве.