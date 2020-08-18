Работодателя погибшего в ДТП с Ефремовым мужчины не признали потерпевшим

Пресненский суд Москвы отклонил ходатайство бывшего работодателя Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова. Потерпевшим по уголовному делу его не признали.

Поступившее обращение зачитала судья Елена Абрамова, сообщил «Интерфакс». В нем работодатель указал на причиненный ему ущерб в размере более миллиона рублей — за полученные автомобилем Захарова повреждения.

Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве 8 июня. Иномарка артиста въехала в фургон, которым управлял Сергей Захаров, на Садовом кольце. В момент аварии артист был пьян, свою вину он не признает.

Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

На прошлой неделе актер попал в больницу. Перед заседанием суда 18 августа его адвокат Эльман Пашаев не стал оглашать диагноз, который поставили Ефремову врачи, сославшись на врачебную тайну.