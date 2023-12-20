Криминал 20 декабря 2023, 10:01 Россиянина отправили в колонию на 9,5 лет за шпионаж в интересах Украины ФСБ: жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 9,5 лет за шпионаж в пользу Украину РИА «Новости»

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Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 9,5 года колонии строгого режима за госизмену. Его признали виновным в работе на военную разведку Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

По данным следствия, обвиняемый по Сети связался с представителем главного управления разведки украинского Минобороны. Он планировал передать информацию о военных объектах оборонного ведомства России на территории Хабаровского края.

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Как сообщили в ФСБ, эти данные могли использовать для совершения терактов, диверсий или ударов беспилотников. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа. В среду, 20 декабря, суд признал россиянина виновным и приговорил к 9,5 года колонии строгого режима.

Недавно в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинца, который шпионил за российской армией. Он собирал и передавал разведке Украины информацию о расположении подразделений ВС России.