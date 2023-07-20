20 июля 2023, 21:09
Пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина жителя Читы арестовали на два месяца
Суд арестовал пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина жителя Читы до 18 сентября
Жителя Читы, пытавшегося поджечь мавзолей Ленина, арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 18 сентября, сообщили в Таганском районном суде Москвы.
«Удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Константина Старчукова сроком на два месяца, то есть до 18 сентября 2023 года», — уточнили в суде.
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Сторона защиты ходайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Адвокатам мужчины отказали.
Впервые Старчуков хотел поджечь здание в конце мая. Тогда он вооружился двумя коктейлями Молотова. Во второй раз житель Читы приехал к Мавзолею перед своим днем рождения. Брошенная им бутылка с зажигательной смесью попала в ограждение.
Против 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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