Криминал 20 июля 2023, 21:09 Пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина жителя Читы арестовали на два месяца Суд арестовал пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина жителя Читы до 18 сентября

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Жителя Читы, пытавшегося поджечь мавзолей Ленина, арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 18 сентября, сообщили в Таганском районном суде Москвы.

«Удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Константина Старчукова сроком на два месяца, то есть до 18 сентября 2023 года», — уточнили в суде.

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Сторона защиты ходайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Адвокатам мужчины отказали.

Впервые Старчуков хотел поджечь здание в конце мая. Тогда он вооружился двумя коктейлями Молотова. Во второй раз житель Читы приехал к Мавзолею перед своим днем рождения. Брошенная им бутылка с зажигательной смесью попала в ограждение.

Против 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.