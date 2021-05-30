Стрелявшего по людям в Екатеринбурге отправят на психиатрическую экспертизу

После задержания мужчину, открывшего огонь по людям в Екатеринбурге, отправили на допрос. Стрелку предстоит ответить на вопросы правоохранителей и пройти психиатрическую экспертизу.

«Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, стрелок не был на учете нарколога или психиатра. Как уточнил помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, во время задержания мужчина был пьян.

«У меня есть информация, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому вряд ли он мог оказать серьезное сопротивление», — сказал он журналистам.

Чалков отметил, что на задержанного завели дела о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«В настоящее время мужчина, который открыл стрельбу, предположительно, из охотничьего карабина, уже задержан. Он доставлен в соответствующее подразделение для проведения дальнейших следственных мероприятий. Сейчас производится осмотр места происшествия», — сообщил помощник руководителя.

Житель Екатеринбурга вечером 30 мая стал стрелять из окна по прохожим. Он серьезно ранил девочку, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Еще одним пострадавшим стал сотрудник Росгвардии. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести. Самого стрелка задержали силовики во время штурма квартиры.