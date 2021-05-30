Мужчина начал стрелять из окна дома по людям в Екатеринбурге, пострадали двое. Онлайн-трансляция

Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурга. По данным СМИ, пострадали два человека — росгвардеец и ребенок. «360» ведет онлайн-трансляцию.

19:55Получивший ранение боец Росгвардии находится в состоянии средней тяжести. Он госпитализирован в травматологическую больницу Екатеринбурга, сообщили «360» в пресс-службе областного Минздрава.

19:50 РИА «Новости» на своем Telegram-канале опубликовало видео с места событий. На кадрах видны сотрудники полиции, оцепляющие дом. А также слышны звуки выстрелов.

19:48 СМИ Екатеринбурга сообщили об оцеплении здания дома, где находится стрелок. Жителей эвакуировали.

19:46 В МВД уточнили, что вторым раненым стал сотрудник Росгвардии, который получает медицинскую помощь.

19:45 Пострадавшая девочка находится в тяжелом состоянии, заявили в Минздраве Свердловской области.

19:42 Последние выстрелы прозвучали около 20 минут назад. Сейчас жильцов дома эвакуировали.

19:41 Очевидцы утверждают, что мужчина пьян.

«Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия и народ стоит, глазеет. Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: „Требую отменить гомосексуализм!“ — а затем начинает стрелять по росгвардейцам и прохожим», — привел E1 слова местного жителя.

19:39 Стало известно, что на место прибыли бойцы СОБР, которые готовятся к штурму.

19:30Издание E1 опубликовало видео, на котором видно стрелка, открывшего огонь с балкона.

19:10 Место стрельбы оцепила полиция.

19:04 Стрельбу открыл бывший сотрудник МВД, вооруженный «Сайгой», уточнил Telegram-канал Baza.

18:42 Агентство Ura.ru сообщило, что неизвестный открыл стрельбу по прохожих. Уже известно раненых.