Проводившую дезинфекцию «Магнита» фирму проверят после отравления покупателей

Компания «Областной центр дезинфекции» попала под проверку прокуратуры Московской области. Сотрудника фирмы сегодня задержали следователи. Он стал подозреваемым по делу о смертельном отравлении двух человек арбузом в Москве.

В пресс-службе надзорного ведомства заявили, что проверку проведет Подольская городская прокуратура. В ходе мероприятий сотрудники оценят, как компания соблюдает законодательство в части безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям.

Ход проверочных мероприятий поставили на контроль в подмосковном главке.

Следственный комитет сегодня опубликовал видео из магазина «Магнит», чьим арбузом насмерть отравились девочка-подросток и ее бабушка. Выяснилось, что сотрудник компании проводил дезинсекцию магазина, ничем не укрыв продукты питания на прилавках.

Предварительные данные экспертизы показали, что причиной смерти двух человек стало острое отравление химикатами. Приоритетной версией, которую рассматривают следователи, стало появление яда на арбузе во время дезинсекции в продуктовом магазине.

В компании уже провели обыски и изъяли образцы вещества, которое используются при обслуживании торговых точек.