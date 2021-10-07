«Может и ребенок оказаться под пулей». Живодер застрелил мейн-куна известного тренера в Красноярском крае

В поселке Минино Красноярского края неизвестный живодер застрелил домашнего мейн-куна. Джордану было всего три года, он принадлежал известному тренеру по единоборствам Александру Герасимову. Хозяин рассказал «360», что его кот стал не первой жертвой стрелка.

Александр Герасимов нашел своего кота с раной от пули в конце сентября. Он подчеркнул, что не верит, что убийцу его кота найдут. Он рассказал, что многие местные жители сталкивались с этой проблемой — их собак или кошек ранили или подстреливали насмерть.

«Нельзя в населенных пунктах огонь открывать. Может и ребенок оказаться под пулей, и взрослый, и сосед. В каком психологическом состоянии находится человек, который берет ружье, не торопясь выходит, видит кота, видит, что он породистый, соседский, и стреляет в него? Нужно хоть что-то сделать, чтобы прекратились эти стрельбы», — подчеркнул Александр Герасимов.

Он отметил, что сперва полицейские не хотели принимать заявление. Ситуация изменилась после того, как про Джордана написали СМИ.

«Приехали на трех машинах, выкопали кота и увезли на экспертизу», — рассказал он.

В пресс-службе МВД по региону сообщили «360», что заявление от хозяина кота поступило. Сейчас продолжается проверка случившегося, подробностей пока нет.