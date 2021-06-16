Против школьниц, осквернивших мемориал Героя России в Приморье, завели дело

Против двух школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве Приморского края, завели уголовное дело о вандализме. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК РФ.

Согласно данным следствия, в ночь на понедельник две школьницы выпили спиртное и пошли гулять по городу. По пути они зашли в сквер имени Героя России Олега Пешкова, расположенный на улице Калининской. Пьяные школьницы осквернили мемориал, вырвали цветы из клумбы и разбросали их.

В полицию на хулиганок пожаловалась местная 66-летняя жительница. Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и установили личности подозреваемых. Ими оказались 14-летняя и 15-летняя школьницы. Накануне их задержали. Одна из них ранее уже привлекалась по статье за кражу. Сейчас в суде против нее рассматривается уголовное дело.

Стражи порядка также установили торговую точку, где несовершеннолетние смогли приобрести алкоголь в ночное время. Продавцов также могут привлечь к ответственности.

Олег Пешков — российский летчик, чей самолет был сбит на севере Сирии турецким истребителем в ноябре 2015 года. Пилот катапультировался, но когда спускался с парашютом, то его расстреляли боевики. Террористов позже уничтожили, а Пешкову посмертно присвоили звание Героя России.