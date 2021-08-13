Против матери, изгонявшей бесов из двухлетнего мальчика, завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Екатеринбурга, которая изрезала ножом маленького сына. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Женщину 1996 года рождения заподозрили в покушении на убийство малолетнего. Это преступление особой тяжести, уточнили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

«По версии следствия, в ночь на 13 августа в квартире жилого дома по улице Машинной в Екатеринбурге подозреваемая пыталась убить своего двухлетнего сына», — уточнили в ведомстве.

Мальчика доставили в больницу. Его удалось спасти только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Замглавврача по хирургии детской ГКБ № 9 Араик Петросян добавил, что ребенка привезли около 02:00. Состояние двухлетнего мальчика было тяжелым. Из приемного покоя его сразу перевели в операционную.

«После операции вывезен в реанимационное отделение, где продолжает лечение. <…> Дышит самостоятельно. Состояние стабильно тяжелое. <…> На данный момент его жизни ничего не угрожает», — сказал Петросян.

По его словам, на восстановление ребенка уйдет минимум две недели.

Следователи заняты сбором доказательств по делу. Они осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, назначили комплекс необходимых экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия случившегося.

Подозреваемой готовятся предъявить обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании женщине соответствующей меры пресечения.