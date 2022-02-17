Против изуродовавших модель пластических хирургов возбудили дело

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против двух пластических хирургов. К ним под нож попала модель из Сочи Юлия Тарасевич. Операция прошла неудачно.

Медиков заподозрили в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья, уточнили в пресс-службе регионального СК РФ.

Следствие установило, что 3 декабря 2020 года Тарасевич обратилась в частную медклинику Краснодара. Она хотела сделать платную пластическую операцию — подтянуть веки, лицо и удалить комки Биша. Прооперировали девушку в тот же день, а на следующий — выписали.

«В результате операции у пациентки впоследствии образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица», — подчеркнули в ведомстве, сославшись на результаты проведенного исследования.

Чтобы выяснить степень тяжести вреда здоровью Тарасевич, ей предстоит пройти комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и других возможных пострадавших от некачественных услуг клиники.