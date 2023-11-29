Криминал 29 ноября 2023, 14:36 Против инженера «АвтоВАЗа» возбудили дело из-за разглашения коммерческой тайны ФСБ возбудила дело из-за разглашения коммерческой тайны на «АвтоВАЗе» Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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В Самарской области возбудили уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на «АвтоВАЗе». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ.

Инженер-конструктор компании в корыстных целях предоставил третьим лицам доверенные ему по работе сведения, которые составляют коммерческую тайну. Максимальное наказание по статье о разглашении такой информации достигает пяти лет лишения свободы.

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Сейчас сотрудники Федеральной службы безопасности устанавливают все обстоятельства преступления. Также ФСБ предстоит найти остальных причастных.

В сентябре в Москве задержали программиста компании «Кронштадт», специализирующейся на производстве беспилотников. Сотрудника заподозрили в сливе данных, содержащих коммерческую тайну.

В конце октября Южно-Сахалинский городской суд в рамках дела о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, постановил депортировать иностранца, сообщил RT.