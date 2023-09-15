Криминал 15 сентября 2023, 10:43 Программиста компании по разработке БПЛА задержали в Москве за слив данных в интернет Shot: программиста задержали в Москве за слив данных о беспилотниках на GitHub © iStock.com / pixdeluxe

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В Москве задержали программиста компании «Кронштадт», специализирующейся на производстве беспилотников. Его заподозрили в том, что с августа прошлого года он переносил информацию организации, содержащую коммерческую тайну, на свой аккаунт на платформе GitHub. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи добавили, что, помимо данных о беспилотниках, мужчина в открытом доступе публиковал пароли к учетным записям своих коллег.

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Против программиста возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России лицом с использованием своего служебного положения». Если его вину докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Пока мужчина подпал под подписку о невыезде.

Компания «Кронштадт» — один из ведущих разработчиков беспилотной техники в России. Она специализируется на создании БПЛА, таких как «Орион» и «Фрегат».

GitHub — платформа для хостинга и совместной разработки IT-проектов.

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