СМИ: дочь экс-вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

Она попалась на контрольной закупке. Ее знакомый пришел с мечеными купюрами. За них девушка продала несколько таблеток. Экспертиза уже подтвердила, что эти таблетки — запрещенные вещества.

СК возбудил дело по статье «Наркоторговля в особо крупном размере». Наказание по этой статье до 15 лет тюрьмы, однако дилерша — несовершеннолетняя. Сейчас она находится в больнице под наблюдением, указано в сообщении. Ей назначили подписку о невыезде.

По информации Telegram-канала, на момент ее задержания отец девочки — экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, — находился в Соединенных Штатах. Пока неизвестно, знает ли он о произошедшем.

Мать девочки Марина Малафеева погибла в 2011 году. Последние девять лет воспитанием ребенка занималась бабушка.