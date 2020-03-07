    07 марта 2020, 23:54

    СМИ: дочь экс-вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

    Валерия Шафирко

    Несовершеннолетнюю дочь экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева заподозрили в торговле наркотиками. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», девушку уличили в продаже нескольких таблеток запрещенного вещества.

    Она попалась на контрольной закупке. Ее знакомый пришел с мечеными купюрами. За них девушка продала несколько таблеток. Экспертиза уже подтвердила, что эти таблетки — запрещенные вещества.

    СК возбудил дело по статье «Наркоторговля в особо крупном размере». Наказание по этой статье до 15 лет тюрьмы, однако дилерша — несовершеннолетняя. Сейчас она находится в больнице под наблюдением, указано в сообщении. Ей назначили подписку о невыезде.

    По информации Telegram-канала, на момент ее задержания отец девочки — экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, — находился в Соединенных Штатах. Пока неизвестно, знает ли он о произошедшем.

    Мать девочки Марина Малафеева погибла в 2011 году. Последние девять лет воспитанием ребенка занималась бабушка.