«Просто была война». Свидетельница рассказала о нападении на дом в Кохме, где застрелили человека

Конфликт со стрельбой в городе Кохма Ивановской области произошел из-за раздела квартиры. Более 30 уроженцев Средней Азии пришли к частному дому на улице Лермонтова для выяснения отношений. Они закидывали дом камнями, а владельца ранили из травматического пистолета в живот. Он застрелил одного из нападавших, рассказала «360» супруга стрелявшего.

Все произошло в ночь на 26 июня. По словам жены стрелка Елены Красновой, 30-летний уроженец Таджикистана угрожал ее 18-летнему сыну Артему и вместе с толпой друзей пришел к дому.

Конфликт возник из-за доли в квартире, принадлежащей девушке Артема. Мужчина грозился приехать и сломать нос молодому человеку, рассказала собеседница. Артем, по ее словам, «не выдержал, поехал и избил этого 30-летнего гражданина».

«Потом этот гражданин собрал толпу народу своей нации, соседи 30 человек насчитали, потом сбились. И эта толпа [пришла] с оружием, стреляла, камнями закидывала, перебила все машины, пыталась забраться в дом, на заборе даже отпечатки от ног были», — сообщила Краснова.

«Просто была война», — добавила она.

Женщины и дети спрятались в бане, а хозяин дома взял ружье и смертельно ранил 30-летнего таджика, добавила собеседница.

По данным СК, хозяин жилища действовал не один. 30-летний уроженец Таджикистана получил ранения в область груди и живота, от которых скончался на месте.

После этого «злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы», нанесли тяжелые ранения еще двум людям, которые пришли на разборки. Раненых госпитализировали в тяжелом состоянии, сказано в пресс-релизе.

Расследуется дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц».