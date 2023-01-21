Криминал 21 января 2023, 12:41 Заочно арестованного бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск МВД объявило в розыск обвиняемого в мошенничестве экс-главу Центра Хруничева Калиновского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обвиняемого в мошенничестве бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Андрея Калиновского объявили в розыск. Его личные данные и фотография появились в базе МВД России.

Савеловский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Калиновского, которое вступило в силу 17 января.

Реклама

Как сообщила газета «Коммерсант», дело против бывшего директора центра имени Хруничева завели еще в марте 2021 года.

Реклама

По данным следствия, занимая пост руководителя центра с 2014 по 2017 год, подозреваемый заключил восемь контрактов на закупку нового оборудования для замены устаревшей техники. Как выяснила экспертиза, поставки осуществлялись по невыгодным ценам и причин для покупки нового оборудования не было.

На время расследования с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Но Калиновский решил не задерживаться в России и сбежал на Кипр.

Обвинение бывшему руководителю Центра Хруничева предъявили в декабре прошлого года. Следователи отменили подписку о невыезде и обратились в суд с ходатайством о заочном аресте. Калиновского объявили сначала в федеральный, а сейчас и в международный розыск.

Кроме работы в Центре Хруничева Калиновский занимал должность исполнительного директора по обеспечению безопасности качества и надежности в Роскосмосе, а последним местом его работы стало дочернее предприятие компании «ПИК» — АО «ПИК Индустрия».