Пропавшую в Пермском крае шестилетнюю девочку нашли мертвой

Поиски шестилетней девочки, пропавшей 12 августа в Пермском крае, завершились. Волонтеры рассказали изданию kp.ru, что ребенка нашли мертвым.

По информации волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, тело девочки нашли в месте, которое уже неоднократно прочесывали полицейские и поисковики. Участвовавший в поисках местный житель предположил, что неизвестные могли подбросить тело ребенка, потому что это место тщательно осматривали, «его там просто не могло быть».

Все случилось в поселке Верхнечусовские Городки. 12 августа жительница дала дочери денег, и та пошла в магазин за леденцом. Спустя полчаса родители забили тревогу — девочка не вернулась. По словам продавщицы магазина, в который направилась девочка, она так и не зашла за леденцом.

В поселке нет камер видеонаблюдения. Там проживают около двух тысяч человек. На месте организовали поиски, в них задействовали полицейских и около 500 волонтеров. Правоохранители организовали проверку на полиграфе среди тех, чьи показания хоть как-то расходились.