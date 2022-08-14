Девочка в Пермском крае исчезла по пути в магазин за леденцом

В Пермском крае вторые сутки идут поиски пропавшей девочки. Мама ребенка Елена Брихунец рассказала «Комсомольской правде», как пропала ее дочь.

Источник фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Пермского края

Женщина сообщила, что в пятницу вечером девочка захотела леденец. Мама дала ей деньги и направила магазин. Торговая точка находится всего в 250 метрах от дома, в котором живет семья Брихунец.

Часть пути смог увидеть папа ребенка. Он наблюдал, как девочка перешла через мостик. После этого он потерял девочку из вида: около магазина всегда стоит куча людей.

Родители встревожились спустя полчаса. Они тут же приступили к поискам.

«Мы обошли дома в поселке, проверили все колодцы, дочери нигде нет. Ребенок шел и просто растворился», — сказала мама девочки.

В поисках задействованы полицейские и 500 волонтеров. Всего в Верхнечусовских Городках проживают около двух тысяч человек, а вокруг населенного пункта — километры леса. Также рядом расположена река. Поисковые группы работают на отклик: они прочесывают близлежащие территории и громко зовут девочку по имени. Однако их усилия пока безрезультатны.

Сейчас идет проверка на полиграфе всех, у кого даже частично расходятся показания. Камер видеонаблюдения в Верхнечусовских Городках нет, сейчас всех автомобилистов, проезжавших вечером 12 августа по поселку, просят просмотреть

Продавщица магазина, в который шла девочка, уверяет, что дочь Елены так и не зашла за леденцом.