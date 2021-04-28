Пропавшего в Красноярске мальчика нашли живым в заброшенном доме

Восьмилетний школьник, который пропал в Ленинском районе Красноярска накануне днем, найден живым в заброшенном доме в центре города. Туда его привел и незаконно удерживал взрослый мужчина, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, злоумышленнику 43 года. Он на протяжении нескольких недель предлагал мальчику совместное проживание. Во вторник, 27 апреля, он привез его в заброшенный дом в центре города. Там мужчина совершил в отношении мальчика преступление и не отпускал домой.

«В ближайшее время будет проведен допрос мужчины и ребенка с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Об исчезновении ребенка в полицию сообщила его мать. По данному факту было возбуждено уголовное дело статье убийство малолетнего. Расследование продолжается.