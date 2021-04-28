Восьмилетний мальчик пропал без вести в Красноярске

Сотрудники полиции и десятки волонтеров ведут поиски восьмилетнего мальчика в Красноярске. Ребенок вышел погулять во двор дома в Ленинском районе города и с тех пор его никто не видел, сообщили в региональном ГУ МВД.

О пропаже школьника в полицию сообщила его мать. По ее словам, сын ушел из дома 27 апреля около 15:00 по местному времени. Вечером он не вернулся, на связь не выходит.

После обращения женщины весь личный состав полиции был поднят по тревоге. На поиски ориентировали специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного дела, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые полицейские и волонтеры.

«Сотрудники и волонтеры искали всю ночь, поиски продолжаются», — добавили в главке.

Ребенок был одет в темную куртку с крапинками зеленого цвета, черную шапку с серым отворотом, серые спортивные штаны и резиновые сапоги синего цвета. Всех, кто располагает какой-либо информацией о мальчике, правоохранители просят оперативно сообщить в полицию.