Прокуратура потребовала отменить УДО фотографа Лошагина

Прокуратура Свердловской области намерена отменить решение об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который убил свою жену. В ведомстве считают, что выводы о том, что убийца исправился, необоснованны.

Апелляцию на постановление об УДО Лошагина рассмотрит Свердловский областной суд, сообщило местное издание E1.ru.

В прокуратуре напомнили, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина, хотя против этого возражала и администрация исправительного учреждения, потому что свою вину в убийстве женщины Лошагин так и не признал и не принес извинений потерпевшим.

«Вывод об исправлении Лошагина является необоснованным, несмотря на удовлетворительную характеристику от администрации исправительного учреждения», — подчеркнули в ведомстве.

По мнению прокурора, бывший фотограф нуждается в дальнейшем отбывании наказания, а его условно-досрочное освобождение противоречит целям и задачам уголовного законодательства. Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что Лошагин по-прежнему опасен для общества, а его положительное поведение возможно только в колонии.